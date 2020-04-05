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محافظ الجيزة: لدينا 300 منفذ لبيع السلع
الأحد 05/أبريل/2020 - 01:53 ص
قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنهم يتابعون بشكل يومي مدى الالتزام بتطبيق قرار حظر التجول الذي أصدرته الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، وهناك استجابة كبيرة من المواطنين في كافة أنحاء المحافظات.
وأضاف "راشد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم إجراء أعمال التطهير بشكل مستمر على مستوى المحافظة، موضحا أنه تم ضخ كميات كبيرة من المطهرات والمنظفات لهذا الغرض.
وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الموقف التمويني داخل المحافظة على ما يرام، وهناك توافر لجميع السلع الأساسية والاستراتيجية، معقبا: "توجد لدينا 300 منفذ لبيع السلع الأساسية".
وأوضح أن محافظة الجيزة كبيرة ويقطنها قرابة الـ 10 ملايين مواطن، ويتردد عليها العديد من المواطنين من مختلف المحافظات خلال الفترة الماضية، وظهرت بعض الممارسات والأمور غير المنضبطة في المحافظة وتعاملنا معها على الفور .
ونوه بأن من أهم الملفات التي يوليها عناية كاملة، الشوارع والأسواق العشوائية التي تشكل ظاهرة ملموسة ويتم التعامل معها.
واستطرد محافظ الجيزة "تركنا بعض الأسواق مفتوحة كي توفر السلع للمواطنين، وتدخلنا وأزلنا معظم الأسواق العشوائية، وحتى الآن أزلنا اكثر من 100 سوق على مستوى المحافظة".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.
وأضاف أن الوزارة سجلت 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.
وقال، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت لخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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