محافظ الجيزة: لدينا 300 منفذ لبيع السلع

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنهم يتابعون بشكل يومي مدى الالتزام بتطبيق قرار حظر التجول الذي أصدرته الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، وهناك استجابة كبيرة من المواطنين في كافة أنحاء المحافظات.





وأضاف "راشد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم إجراء أعمال التطهير بشكل مستمر على مستوى المحافظة، موضحا أنه تم ضخ كميات كبيرة من المطهرات والمنظفات لهذا الغرض.





وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الموقف التمويني داخل المحافظة على ما يرام، وهناك توافر لجميع السلع الأساسية والاستراتيجية، معقبا: "توجد لدينا 300 منفذ لبيع السلع الأساسية".









وأوضح أن محافظة الجيزة كبيرة ويقطنها قرابة الـ 10 ملايين مواطن، ويتردد عليها العديد من المواطنين من مختلف المحافظات خلال الفترة الماضية، وظهرت بعض الممارسات والأمور غير المنضبطة في المحافظة وتعاملنا معها على الفور .





ونوه بأن من أهم الملفات التي يوليها عناية كاملة، الشوارع والأسواق العشوائية التي تشكل ظاهرة ملموسة ويتم التعامل معها.





واستطرد محافظ الجيزة "تركنا بعض الأسواق مفتوحة كي توفر السلع للمواطنين، وتدخلنا وأزلنا معظم الأسواق العشوائية، وحتى الآن أزلنا اكثر من 100 سوق على مستوى المحافظة".



