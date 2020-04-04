"الاقتصاد التشاركي".. بسنت فهمي توضح الطريقة المثلى لإدارة العالم بعد أزمة كورونا

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قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أظهر أن الكرة الأرضية سكن لكل دول العالم، والحدود التي بين الدول وهمية، وهذا الفيروس كشف ذلك، موضحة أن أي مرض يُصيب دولة قد يتسبب في انتشاره في كافة دول العالم، "الدول كلها دلوقتي بقت شايفة بعض".



وأضافت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع إبراهيم الشواربي، أن المواطنين أصبحوا يتحركون بين القارات عن طريق الانترنت والكمبيوتر ووسائل الإتصالات المختلفة، موضحة أن حياة الإنسان حاليا هي تُعد الاقتصاد، فكل دولة تريد أن تعيش حياة آمنه مليئة بالاستقرار من خلال التخلص من وباء كورونا.



وأشارت عضو مجلس النوب، إلى أن كل الاجراءات التي تتخذها الدولة في ظل انتشار هذا الوباء هي تهدف للحفاظ على حياة المواطنين واستقرار المجتمع، " مفيش حاجة لها قيمة إذا كان الإنسان ملهوش قيمة"، موضحة أن العالم أجمع نسى الحروب والاسلحة النووية، ويجب التفكير في كيفية إدارة العالم بعد مرحلة الوباء.



وتابعت:" أكبر الدول بقت بتدفن وفيات كورونا وناس بتحرق، أكبر واعظم دولة من أكتر الدولة التي تواجه كارثة ومش عارفين يعملوا حاجة وهي أمريكا، محتاجين ندير الكرة الارضية كأننا دولة واحدة عن طريق الاقتصاد التشاركي، ازاي الدول بعد الازمة دي تتعامل مع بعض".



وواصلت:" لن يعد هناك احتكار لدول ما على دول اخرى، فيه دول عندها تكنولوجيا وفيه ناس عندها ثروات وفيه ناس عندها مناخ وفيه ناس عندها أغذية، ولازم يتم ادراة الاقتصاد بشكل تشاركي".



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

