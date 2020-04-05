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محافظ الجيزة: ٤٠ مدرسة لصرف المعاشات وأزلنا الأسواق العشوائية

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:43 ص
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد
قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم تخصيص 134  مدرسة  لصرف المعاشات، وتم الاستقرار على 40 مدرسة منهم وتجهيزها لاستقبال أصحاب المعاشات للحد من التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "راشد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن محافظة الجيزة كبيرة ويقطنها قرابة الـ 10 مليون مواطن ويتردد عليها العديد من المواطنين من مختلف المحافظات، وخلال الفترة الماضية  ظهرت بعض الممارسات والأمور غير المنضبطة في المحافظة وتعاملنا معها على الفور.


وتابع محافظ الجيزة: "من أهم الملفات التي نوليها عناية كاملة الشوارع والأسواق العشوائية التي تشكل ظاهرة ملموسة  ونتعامل معها"، مضيفا: "تركنا بعض الأسواق مفتوحة كي توفر السلع للمواطنين،  وتدخلنا وأزلنا معظم الأسواق العشوائية وحتى الأن ازلنا اكثر من 100 سوق على مستوى المحافظة".

وأضاف: "أصدرت تعليمات فورية لإزالة السوق العشوائي في منطقة المنشية بالجيزة ووزير الزراعة تدخل بالأمس وأرسل 3 سيارات منتجات غذائية ووزارة الداخلية توفر 7 سيارات منتجات غذائية بمنطقة المنشية بالجيزة ولدينا منافذ متنقلة بالقرب من المكان غدا".

الوضع الوبائي في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

تسجيل 85 حالة جديدة
وأضاف أن الوزارة سجلت 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين والمتعافين
وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت لخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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