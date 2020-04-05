محافظ الجيزة: ٤٠ مدرسة لصرف المعاشات وأزلنا الأسواق العشوائية

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم تخصيص 134 مدرسة لصرف المعاشات، وتم الاستقرار على 40 مدرسة منهم وتجهيزها لاستقبال أصحاب المعاشات للحد من التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف "راشد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن محافظة الجيزة كبيرة ويقطنها قرابة الـ 10 مليون مواطن ويتردد عليها العديد من المواطنين من مختلف المحافظات، وخلال الفترة الماضية ظهرت بعض الممارسات والأمور غير المنضبطة في المحافظة وتعاملنا معها على الفور.









وتابع محافظ الجيزة: "من أهم الملفات التي نوليها عناية كاملة الشوارع والأسواق العشوائية التي تشكل ظاهرة ملموسة ونتعامل معها"، مضيفا: "تركنا بعض الأسواق مفتوحة كي توفر السلع للمواطنين، وتدخلنا وأزلنا معظم الأسواق العشوائية وحتى الأن ازلنا اكثر من 100 سوق على مستوى المحافظة".





وأضاف: "أصدرت تعليمات فورية لإزالة السوق العشوائي في منطقة المنشية بالجيزة ووزير الزراعة تدخل بالأمس وأرسل 3 سيارات منتجات غذائية ووزارة الداخلية توفر 7 سيارات منتجات غذائية بمنطقة المنشية بالجيزة ولدينا منافذ متنقلة بالقرب من المكان غدا".



