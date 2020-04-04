خاص- الأهلي يكشف حقيقة طلب تمديد إعارة رمضان صبحي

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كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، حقيقة ما يتردد عن قيام النادي بإرسال خطاب إلى هيديرسفيلد تاون الإنجليزي يطلب خلاله تمديد إعارة رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر لمدة ٣ أشهر.



وقال مرجان في تصريحات خاصة :"ما يتردد ليس له أساس من الصحة، هل أحد في العالم يعرف متى سيعود النشاط الرياضي".



وأضاف :"لم نرسل أي خطاب إلى هيديرسفيلد تاون بتمديد إعارة رمضان صبحي لمدة ٣ أشهر، فالجميع ينتظر قرار الاتحاد الدولي "فيفا" بخصوص عقود اللاعبين هذا الموسم بعد أزمة فيروس كورونا"



وتابع :"ما الغرض من نشر هذه الأخبار اعتقد بأنها لعبة تخص وكلاء اللاعبين".