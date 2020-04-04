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خاص- الأهلي يكشف حقيقة طلب تمديد إعارة رمضان صبحي

السبت 04/أبريل/2020 - 10:52 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
علي نبوي


كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، حقيقة ما يتردد عن قيام النادي بإرسال خطاب إلى هيديرسفيلد تاون الإنجليزي يطلب خلاله تمديد إعارة رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر لمدة ٣ أشهر.

وقال مرجان في تصريحات خاصة :"ما يتردد ليس له أساس من الصحة، هل أحد في العالم يعرف متى سيعود النشاط الرياضي".

وأضاف :"لم نرسل أي خطاب إلى هيديرسفيلد تاون بتمديد إعارة رمضان صبحي لمدة ٣ أشهر، فالجميع ينتظر قرار الاتحاد الدولي "فيفا" بخصوص عقود اللاعبين هذا الموسم بعد أزمة فيروس كورونا"

وتابع :"ما الغرض من نشر هذه الأخبار اعتقد بأنها لعبة تخص وكلاء اللاعبين".

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