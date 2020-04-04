Advertisements

قريبا.. رامي عياش يطرح أغنية ي"احب ياصعب"

السبت 04/أبريل/2020 - 11:41 م
رامي عياش
رامي عياش
لمياء علي
أعلن الفنان اللبناني رامي عياش عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان ياحب ياصعب وذلك، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويتعاون عياش من خلال الأغنية الجديدة مع الموزع داني حلو والشاعر مازن غنام، وستكون من ألحانه الخاصة.

وعلق رامي عبر حسابه الشخصي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر قائلًا: اغنية: يا حُب..يا صعب كلمات : مازن غنام الحان: رامي عياش توزيع داني حلو"، ولاقى الخبر اعجاب العديد من المتابعين المشوّقين لسماع عمله الجديد.

وكان منذ ايام قد احيا رامي عياش حفلا مباشرا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد حظيت هذه الخطوة بإعجاب عدد كبير من محبيه، وقد قدّم فيه باقة من اجمل اغنياته.

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يومين

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار النادي الأهلي اليوم: فايلر يفجر مفاجأة نارية بشأن مصير أزارو وبادجي في الأهلي وسر تعطل صفقة أحمد فتحي مع بيراميدز والأهلي يعيد أول المعارين

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يتخذ قراراً صادماً ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ يوم

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 6 ساعات

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: تفاصيل عقد كارتيرون الجديد.. مفاجأة صادمة بشأن محمود علاء.. موقف نجم الأهلي من الانضمام للأبيض

منذ أقل من ساعتين

هيدرسفيلد يبلغ الأهلي بقراره الأخير بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يعيد أول المعارين

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

07:28 م

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

07:55 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا