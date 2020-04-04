بالفيديو.. فيروز تعود للأضواء مجددًا والسبب "كوفيد-19"

عادت النجمة فيروز إلى الأضواء مجددًا عبر ظهورها خلال فيديو بثته على قناتها عبر يوتيوب، اليوم السبت الموافق الـ5 من أبريل 2020، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ظهور فيروز





وزاد الطلب على فيروز عبر محركات البحث لتتصدر "ترند" جوجل، في إطلالة عزيزة، اشتاق إليها الكثيرون ممن يعشقون صاحبة الصووت الملائكي، والأغاني التي لا ينساها أحد.





مكانة فيروز





وتحتل فيروز مكانة كبيرة على عرش الأغنية العربية، لنسطر تاريخًا كبيرًا من أحرف ذهبية، خلال مسيرة من النجاحات، قدمت خللها فنًا راقيًا يحترمه الصغير قبل الكبير، لتسطر اسمها بين عمالقة الغناء في العالم العربي.

صلوات فيروز





وظهرت فيروز وهي تصلي داعية الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن العالم وباء كورونا، الذي أصاب وقتل مئات الالاف حول العالم، ولم يسلم منه ثلثي الكرة الأرضية.





إطلالة فيروز





وجلست فيروز على أريكة ووسط أضواء خافتة وبجوارها صور شخصية لها ولأبنائها، حاملةً الأنجيل وترنم منه بعض الصلوات في صوت خاشع حزين داعية أن ينتهي هذا الوباء.





فيروز تتصدر





وانهالت التعليقات على فيديو النجمة فيروز من محبيها معربين عن سعادتهم بظهورها، مثنين عليها ماديحينها بأروع الكلمات، مطالبين النجمة بالعودة إلى إقامة الحفلات والظهور.





ما قالته فيروز





وقالت فيروز: "توكلوا عليه في كل حين، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا"، في كلمات نزلت على مسامع المحبين وكأنها تشدوا بأحسن ما قدمت وكأنها تغني "شط إسكندرية"، "يا مرسال المراسيل"، أو الأغاني التي تربت عليها أجيال وأجيال.





آخر ظهور للنجمة فيروز





وظهرت فيروز في آخر إطلالة لها في 2016 من خلال صور التقطت وسط المناطق الخلابة بلبنان وتحديدًا بمنطقة الجبال، إلى جانب فيديو عبر "فيس بوك".







