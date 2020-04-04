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إليسا تزف خبرُا سعيدًا لجمهورها.. والألبوم يقترب

السبت 04/أبريل/2020 - 11:59 م
إليسا
إليسا
لمياء علي
قررت الفنانة اللبنانية إليسا أن تزف خبرًا سارًا للجمهور وذلك بعد الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع، وأكدت على أنها لن تبتعد عنهم كثيرا رغم تأجيل ألبومها بسبب فيروس كورونا.

وكتبت إليسا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "صحيح الألبوم رح يتأجل شوي بسبب كورونا، ولأنو ما عم فينا نخلص التنفيذ بمراحلو النهائية، بس هالموضوع ما رح يبعّدني عنكن كتير. بوعدكن إنو قريبا... هنغني كمان وكمان".

وأضافت إنها ستطرح أغنية سينجل قريبًا خلال الأيام المقبلة وطلبت من جمهورها أن يتحلوا بالصبر ويترقبوا كل جديد لها.

الجدير ذكره ان اليسا كانت اكدت مؤخرا انه سيكون هناك طرح لعدة اغنيات من الالبوم قبل طرحه بشكل كامل ونهائي، وذلك ضمن الاستراتيجية الخاصة بالتسويق له، وأن هناك 5 أغاني لبنانية في الألبوم والبقية ستكون مصرية.

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