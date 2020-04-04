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خاص- الأهلي يرد على إمكانية تخفيض عقود اللاعبين والأجهزة الفنية بسبب "كورونا"

السبت 04/أبريل/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على أن أمر تخفيض عقود اللاعبين تزامنًا مع المرحلة الحالية التي يعيشها العالم تم منافشته في اجتماع مجلس إدارة النادي الماضي.

وأضاف مرجان في تصريحات خاصة :"خلال الاجتماع الماضي الذي عقده مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تم مناقشة مسألة تحفيض أجور الأجهزة الفنية واللاعبين".

وتابع :"مجلس إدارة النادي طلب من لجنة الكرة والنشاط الرياضي بالنادي بوضع تصور لهذا الأمر، وسيتم البث فيه عقب تقديمهم للتصور".

والجدير بالذكر أن عدد كبير من اللاعبين والأجهزة الفنية على مستوى العالم قاموا بتخفيض رواتبهم تماشيًا مع تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

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