الرئيس الجزائري يتبرع براتبه الشهري لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تبرعه براتب شهر لدعم جهود بلاده في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال التلفزيون الجزائري الرسمي إن مسؤولي الرئاسة قرروا التبرع براتب شهر.





وأعلنت رئاسة الوزراء، في وقت سابق، عن تبرع أعضاء الحكومة بشهر من رواتبهم، دعما "للجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية بفعل جائحة كورونا على المواطنين".





قرر رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد توسيع الحجر الجزئي للسكان إلى كل مدن البلاد بدءا من غد الأحد حتى 19 أبريل الجاري.





وبحسب التلفزيون الرسمي في الجزائر، فإن الحجر الجزئي بالنسبة للولايات الجديدة وعددها 38 يمتد من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السابعة صباحا.





وسجلت الجزائر 25 حالة وفاة و80 إصابة جديدة في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع المجموع إلى 130 حالة وفاة و1251 إصابة.





وقرر رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد توسيع الحجر الجزئي للسكان إلى كل مدن البلاد بدءا من غد الأحد حتى 19 أبريل الجاري.

وبحسب التلفزيون الرسمي في الجزائر، فإن الحجر الجزئي بالنسبة للولايات الجديدة وعددها 38 يمتد من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السابعة صباحا.

كما نوه بأن ولاية البليدة التي سجل بها أكبر عدد من الإصابات ستبقى تحت الحجر الشامل طيلة هذه الفترة.

وكشف رئيس الوزراء الجزائري عن تمديد الفترة الزمنية للحجر الجزئي لتبدأ من الساعة الثالثة ظهرا (بدلا من الساعة السابعة مساء) حتى الساعة السابعة صباحا، وفق مخاطر انتشار فيروس كورونا، بالنسبة لتسع ولايات.

وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ غدا الأحد.

وسجلت الجزائر 25 حالة وفاة و80 إصابة جديدة في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع المجموع إلى 130 حالة وفاة و1251 إصابة.



