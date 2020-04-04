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شاهد.. بث مباشر لبرنامج هنا الزاهد "هزر فزر"

السبت 04/أبريل/2020 - 11:20 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
مي مرسي
تستضيف اليوم الفنانة والاعلامية هنا الزاهد عدد من الفنانين وهم إدوارد وميريهان حسين وآيتن عامر ومحمد عز ونسرين طافش وأوتاكا،وذالك في حلقة خاصة من أولى تجاربها البرامجية وهو برنامج "هزر فزر"،المذاع على قناة " cbc" يوم السبت والأحد الساعة ال 10 مساء.

وتعتبر هذه هي الحلقة الثالثة من برنامج "هزر فزر" والذي يحمل الطابع الكوميدي والترفيهي والفكاهي،حيث انقسم ضيوف الحلقة إلى فرقين فا الفنان محمد عز وآيتن عامر وأوتاكا يسمو فريق "العو"،و الفنان إدوارد وميريهان حسين ونسرين طافش يدعو فريق "كورونا" والذي تساوى فيه فريق"العو" مع فريق "كورونا" ،وذالك في عدد من الألعاب منها "بدون كلام"،"الحروف"، "القوة"، "الأغاني"، وتعتبر لعبة "فوازير هنا" هي اللعبة الفاصلة لفوز إحدى الفرقين.

واستضافت هنا الزاهد في أولى حلقاتها من برنامج "هزر فزر"و كان أبرزهم زوجها الفنان أحمد فهمي ومصطفى بسيط وأحمد فتحي وأكرم حسني وعمرو وهبة وجيلان علاء.


برنامج "هزر فزر" هو أول تجارب الفنانة هنا الزاهد كا إعلامية،يقدم يومين في الإسبوع وهم السبت والأحد في الساعة ال10 مساء على قناة " cbc".

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