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لمواجهة كورونا.. صحة نجران تنفذ جولات وقائية في المنطقة
السبت 04/أبريل/2020 - 10:55 م
الفجر السعودي
قامت صحة نجران، اليوم السبت، بتنفيذ جولة صحية وقائية على مجمعات إسكان العمالة التابعة لأمانة المنطقة، وذلك من ضمن إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
وقالت صحة نجران: إن الحملة الوقائية استهدفت 967 عاملاً في ثلاثة مواقع لإسكان العمالة بمدينة نجران، للتأكد من الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة في مساكنهم، وإجراء الفحص البصري لهم للتأكد من عدم وجود أى أعراض للإصابة بالفيروس.
وأضاف: "كما وزعت المعقمات والكمامات عليهم، وجرى تعريفهم بالإرشادات الوقائية الصحيحة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا"، مشددة على أهمية تطبيق الاشتراطات البيئية والسلامة المهنية في المواقع لضمان عدم انتشار الوباء.
هذا وأعلن المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ووصل إجمالي الإصابات حتى الآن 2179 حالة.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و193 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 64 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 246 ألف شخص للشفاء.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.