لمواجهة كورونا.. صحة نجران تنفذ جولات وقائية في المنطقة





قامت صحة نجران، اليوم السبت، بتنفيذ جولة صحية وقائية على مجمعات إسكان العمالة التابعة لأمانة المنطقة، وذلك من ضمن إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.





وقالت صحة نجران: إن الحملة الوقائية استهدفت 967 عاملاً في ثلاثة مواقع لإسكان العمالة بمدينة نجران، للتأكد من الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة في مساكنهم، وإجراء الفحص البصري لهم للتأكد من عدم وجود أى أعراض للإصابة بالفيروس.





وأضاف: "كما وزعت المعقمات والكمامات عليهم، وجرى تعريفهم بالإرشادات الوقائية الصحيحة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا"، مشددة على أهمية تطبيق الاشتراطات البيئية والسلامة المهنية في المواقع لضمان عدم انتشار الوباء.





هذا وأعلن المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ووصل إجمالي الإصابات حتى الآن 2179 حالة.



