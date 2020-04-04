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الإسعاف ترفض استلام 6 سيارات من مركز صيانة منذ 8 سنوات
السبت 04/أبريل/2020 - 11:12 م
العدد الورقي - شيماء عبدالغني
رغم حاجة وزارة الصحة الملحة لكل سيارة إسعاف حالياً فى ظل تفشى فيروس كورونا، إلا أن هيئة الإسعاف ترفض استلام 6 سيارات من مركز صيانة قام بإصلاح 3 منها منذ 8 سنوات، فى حين ينتظر الباقون قطع غيار منذ 2012، ولم تشفع المخاطبات الرسمية للجهات المعنية بالوزارة فى إغلاق الملف واستلام العهدة.
بدأت القصة عام ٢٠١٢ عندما ورد لأحد مراكز أبورواش 6 سيارات إسعاف تابعة لمحافظة الوادى الجديد للصيانة، وبعد فترة وجيزة تم إصلاح ٣ منها، والأخرى تنتظر قطع غيار منذ تاريخ دخولها مركز الصيانة.
وطبقاً للمستندات التى حصلت عليها «الفجر» هناك عدة مخاطبات ومطالبات تم إرسالها لاستلام السيارات التى تم إصلاحها ودفع التكاليف، لكن لا حياة لمن تنادى منذ 8 سنوات، كما تمت مخاطبة وزيرة الصحة هالة زايد، عبر مذكرة رسمية تم تسليمها للدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتبها. وقامت الشركة أيضاً بمخاطبة رئيس هيئة الإسعاف، وجاء الرد بأن السيارات تابعة للوادى الجديد، وأن هيئة النيابة الإدارية تحقق فى الملف، وذلك على الرغم من أن التحقيق ليس له علاقة باستلام الجهات المعنية للسيارات التى تم إصلاحها بتكلفة 195 ألف جنيه، فى حين يصل ثمن السيارة إلى 600 ألف جنيه، وتعتبرها الوزارة خردة. وطبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فإن هناك شبهة فساد فى صيانة الست سيارات، موضحاً أنه لم يتم استيلامها منذ عام 2012، وبناء عليه يتم التحقيق مع الموظف المسئول.