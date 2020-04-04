الإسعاف ترفض استلام 6 سيارات من مركز صيانة منذ 8 سنوات

رغم حاجة وزارة الصحة الملحة لكل سيارة إسعاف حالياً فى ظل تفشى فيروس كورونا، إلا أن هيئة الإسعاف ترفض استلام 6 سيارات من مركز صيانة قام بإصلاح 3 منها منذ 8 سنوات، فى حين ينتظر الباقون قطع غيار منذ 2012، ولم تشفع المخاطبات الرسمية للجهات المعنية بالوزارة فى إغلاق الملف واستلام العهدة.





بدأت القصة عام ٢٠١٢ عندما ورد لأحد مراكز أبورواش 6 سيارات إسعاف تابعة لمحافظة الوادى الجديد للصيانة، وبعد فترة وجيزة تم إصلاح ٣ منها، والأخرى تنتظر قطع غيار منذ تاريخ دخولها مركز الصيانة.



