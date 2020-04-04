Advertisements

"مدبولي" يتابع تطورات "كورونا" لحظة بلحظة.. واتجاه لتمديد الحظر

السبت 04/أبريل/2020 - 11:21 م
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
العدد الورقي
فتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحسب مصادر لـ «الفجر» خط اتصال مع وزيرة الصحة هالة زايد، وكافة أعضاء الحكومة لمتابعة أزمة كورونا دقيقة بدقيقة بشكل واضح وإصدار التقارير بشكل لحظى، والتعامل مع الشكاوى دون تأخير. وبحسب المعلومات فإنه طبقاً لتعليمات رئاسة الجمهورية، فإن الدولة لن تتأخر عن توفير كل الاحتياجات دون تأخير، مع عمل الحكومة بكامل طاقتها لمواجهة الفيروس الذى أصاب العالم بالشلل، مع تقييم الموقف بعد أسبوعين، وإن كان الاتجاه الواضح هو تمديد الحظر إلى منتصف أبريل بشكل مبدئى.

أخبار تهمك

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يعيد أول المعارين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار النادي الأهلي اليوم: فايلر يفجر مفاجأة نارية بشأن مصير أزارو وبادجي في الأهلي وسر تعطل صفقة أحمد فتحي مع بيراميدز والأهلي يعيد أول المعارين

منذ ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 10 ساعات

طبيب بـ القومي للأورام يكشف كارثة عن الطبيبة المنقولة لمستشفى العزل

منذ ساعة و 10 دقيقة

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

هيدرسفيلد يبلغ الأهلي بقراره الأخير بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ يوم

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتخذ قراراً صادماً ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: تفاصيل عقد كارتيرون الجديد.. مفاجأة صادمة بشأن محمود علاء.. موقف نجم الأهلي من الانضمام للأبيض

منذ ساعة و نصف

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

07:28 م

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

07:55 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا