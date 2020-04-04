"مدبولي" يتابع تطورات "كورونا" لحظة بلحظة.. واتجاه لتمديد الحظر

فتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحسب مصادر لـ «الفجر» خط اتصال مع وزيرة الصحة هالة زايد، وكافة أعضاء الحكومة لمتابعة أزمة كورونا دقيقة بدقيقة بشكل واضح وإصدار التقارير بشكل لحظى، والتعامل مع الشكاوى دون تأخير. وبحسب المعلومات فإنه طبقاً لتعليمات رئاسة الجمهورية، فإن الدولة لن تتأخر عن توفير كل الاحتياجات دون تأخير، مع عمل الحكومة بكامل طاقتها لمواجهة الفيروس الذى أصاب العالم بالشلل، مع تقييم الموقف بعد أسبوعين، وإن كان الاتجاه الواضح هو تمديد الحظر إلى منتصف أبريل بشكل مبدئى.