خاص .. الجبلاية تكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة إلغاء الدوري المصري
ترددت في الآونة الأخيرة العديد من الأنباء التي تفيد اقتراب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام اتحاد الكرة "الجبلاية" من إلغاء النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر.
وتحدث وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري في تصريحات خاصة لـ"موقع الفجر الرياضي" عن تأجيل مباريات الدوري: " لم نلغي بطولة الدوري المصري حتى الآن ، ومصير المسابقة في علم الغيب".
وتابع العطار: " فكرة إلغاء الدوري المصري لم تُطرح بعد "
واختتم مدير الجبلاية تصريحاته بتساؤلات استنكارية حول إلغاء المسابقة: " هو الحظر هيخلص امتى ؟
الكاف هيلعب تصفيات أفريقيا امتى؟
الكاف هيلعب بطولات الأندية امتى؟
الفيفا هتلعب تصفيات كأس العالم امتى ؟ "
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية ومجلس الوزراء قد قررا تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لمدة 15 يوم إضافية، وذلك حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.