خاص .. الجبلاية تكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة إلغاء الدوري المصري

ترددت في الآونة الأخيرة العديد من الأنباء التي تفيد اقتراب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مهام اتحاد الكرة "الجبلاية" من إلغاء النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر.





وتحدث وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري في تصريحات خاصة لـ"موقع الفجر الرياضي" عن تأجيل مباريات الدوري: " لم نلغي بطولة الدوري المصري حتى الآن ، ومصير المسابقة في علم الغيب".



