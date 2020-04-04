محمود محي الدين: تطبيق الدخل الشامل يقلل تأثير كورنا على معدلات البطالة

شدد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، على أهمية اللجوء إلى تطبيق مفهوم الدخل الأساسي الشامل لاحتواء التأثير المتوقع من فيروس كورونا المستجد على معدلات البطالة في مصر، بحيث يحصل عليه الشباب الخريجين لحين حصولهم على وظيفة.

وأضاف محيى الدين، خلال المحاضرة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية عبر الإنترنت مساء اليوم، إن منظمة العمل الدولية تتوقع خسارة من 5 إلى 25 مليون عامل وظائفهم على مستوى العالم، وهو ما يستدعى التفكير في وجود نظام للدعم المستمر يضع في الاعتبار العمالة الرسمية وغير الرسمية.

وأوضح محيى الدين، أن صندوق النقد الدولي أعلن منذ أسبوع الدخول في حالة ركود اقتصادي، وتحولت توقعات النمو العالمي للسالب، باستثناء الأسواق الناشئة وتوقع أن تحقق 1% ايجابي، وهذا أمر جيد ولكن متوسطات الدخول المنخفضة مع النمو السكاني المرتفع أمر سيء للغاية.

وكشف محيى الدين، أن متوسط النمو الاقتصادي المتوقع للصين يبلغ 3.2% وهذا امر غير مسبوق على مدار تاريخ وجودها، مشيرا الى أن هذه التقديرات من الممكن أن تتغير خلال أسبوعين.

وكانت نصر قد اطلقت عدد من المبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة عقب تفشي فيروس كورونا بالبلاد، حيث سجل 1070 إصابة حتى الأن وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة المصرية.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أطلقت موقع إلكتروني لتسجيل العمالة غير المنتظمة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، من خلال صرف إعانة شهرية لهم بقيمة حوالي 500 جنيه.

وفي هذا السياق كشف هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار اﻹعلامي لوزارة القوى العاملة، عن بدء الوزارة الثلاثاء الماضي في حصر أعداد المتقدمين من العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة، للحصول على منحة استثنائية قدرها 500 جنيه.

بلغ عدد العمالة غير المنتظمة التي سجلت عبر المنظومة على موقع الوزارة حتى أمس، مليونًا و300 ألف عامل.

وأوضح سعد الدين، لمصراوي، أن العمل على تدقيق هذه البيانات التي تسجل على موقع الوزارة يتم أولاً بأول، تمهيدًا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم نتيجة تفشي وباء كورونا.

ويجرى التدقيق من خلال اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى.

وأشار إلى أن المنحة الاستثنائية التي تصرف للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، تصرف عبر مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، وفقا لنظام معين بهدف القضاء على أي تجمعات طبقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة كورونا.

وجاءت كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع للوزارة: http://www.manpower.gov.eg/

- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.

- اختيار اضغط هنا للتسجيل.

- ملئ بيانات الاستمارة.

- الضغط على إرسال.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).