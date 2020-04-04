مجدي عبد الغني يُهاجم لجنة التخطيط ويُعلن بيراميدز هو سبب رحيل أحمد فتحي

تحدث مجدي عبدالغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق بنهاية الموسم الجاري بعد عدم التجديد للقلعة الحمراء.





وكشف عبد الغني في حديثه ببرنامج "البريمو"على قناة Ten" " مع الإعلامي محمد فاروق أن سوء إدارة ملف التعاقدات بالأهلي سبب رئيسي في رحيل اللاعبين عن الأهلي مشيرا إلى أن كل تفصيله تحدث داخل الغرف المغلقة تخرج للإعلام وهذا لا يحدث نهائي في النادي الأهلي على مدار تاريخه .





وأضاف أن لجنة التخطيط لا تملك أي إحترافية في التعامل مع النجوم الكُبار في الأهلي خاصة وأن تاريخ القلعة الحمراء في ملف التجديد كان يُدار بإحترافيه .





وتابع :" مندهش من رصد إدارة الأهلي مبلغ 12 مليون جنيه لأحمد فتحي في هذا السن ، وكان لابد من تدخل محمود الخطيب رئيس النادي في هذا الشأن وعدم تقديم مثل هذا المبالغ في اللاعبين الكُبار هذا يُعد تدمير للكرة في السنوات القادمة .





وأتم عبد الغني :" أن فريق بيراميدز هو سبب رحيل أحمد فتحي عن الأهلي هذا الموسم بسبب العرض الضخم المُقدم للاعب خاصة وأنه لمدة ثلاث مواسم ويختلف عن عرض الأهلي بفارق موسم آخر .