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منصة ادمودو new edmodo تحميل للكومبيوتر وتسجيل الدخول للمعلم والطلاب
السبت 04/أبريل/2020 - 11:30 م
منصة ادمودو new edmodo تحميل للكومبيوتر وتسجيل الدخول للمعلم والطلاب
تستقبل منصة ادمودو التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، الملايين من الطلاب والمعلمين خلال الفترة الحالية بعد أن تم بصورة رسمية فتح new edmodo بالعربي بالاتفاق مع الشركة العالمية المالكة للمنصة، وفي هذه الأثناء يرغب البعض في تنزيل برنامج ادمودو للكومبيوتر، وآخرون يريدون تسجيل الدخول للطلاب، ويطلب البعض معرفة كيفية التسجيل عليها ونحن سنشرح لكم كل ما تحتاجون معرفته بعد أن أصبحت ملجأ كل المرتبطين بمنظومة التعليم في مصر للتواصل بين الطالب والمعلم من جهة، ورفع مشروع البحث من جهة أخرى، وكل هذا بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أجبر الجميع على التحول السريع للتعلم عن بعد أونلاين لأن أفضل بيئة ينتقل فيها هي التجمعات البشرية.
تنزيل برنامج ادمودو للكومبيوتر
ويرغب الكثير من المعلمين وأولياء الأمور في تحميل برنامج ادمودو للكومبيوتر حتى يمكنهم الاحتفاظ بالمنصة الودخول إليها في كل وقت دون عناء تكرار فتحها في كل مرة من متصفح الإنترنت، وأحضرنا لكم رابط تنزيل edmodo الرسمي حتى تستيطعون الاستفادة من خدماته طوال اليوم بضغطة واحدة.
ويوفر متجر شركة “مايكروسوفت” العالمية المالك لحقوق نظام تشغيل ويندوز تنزيل برنامج ادمود للكومبيوتر، ويمكن الحصول عليه من هنـــا، مع العلم أنه متوافق مع أنظمة تشغيل “windows” بداية من 8.1 فقط ولا يمكن استخدامه للنسخ الأقل من ذلك، ويوفر هذا التطبيق تجربة مستخدم أفضل فستشعر من خلاله أنك داخل منصة تواصل اجتماعي متطورة للغاية تتيح لك التحكم في كل شيء.
التسجيل في منصة ادمودو edmodo.org
واستندت وزارة التربية والتعليم إلى النظام القائم للنسخة العالمية، وتكون عملية تسجيل الدخول بالنسبة للمعلم أصعب قليلا لأن مدير المدرسة يتعين عليه أولا أن يضبط إعدادتها بالبيانات التي يتسلمها من مديرية التربية والتعليم، ثم يعطي كل مدرس البريد الإلكتروني اللازم للدخول ويغير كلمة السر الخاصة به، ثم يبدأ في العمل وستجدون فيديو بالأسفل موضح به كل شيء، أما بالنسبة للطلاب فالأمر بسيط للغاية ويمكن إتمامه باتباع الخطوات على النحو التالي:
الدخول إلى رابط المنصة التعليمية new edmodo الرئيسية وليس المصرية حيث أن الأخيرة بها شرح الاستخدام فقط.
إنشاء حساب بضغطة واحدة إن كان لديك بريد إلكتروني تابع لجوجل أو حتى حزمة برامج أوفيس.
يمكن إنشاء حساب بطريقة أخرى وهي كتابة اسمك وبريدك الإلكتروني والرقم السري.
الخطوة الأهم هي إدخال رمز الفصل والحصول عليه يكون من خلال مدرسك.
دخول المنصة الإلكترونية ادمودو edmodo
ويمكن الآن الدخول إلى المنصة الإلكترونية التعليمية ادمودو edmodo عبر الرابط من هنــــا، علما بأن التواصل بين الطالب والمعلم من خلالها يتم بعدة طرق وتتلخص في شرح الدروس إما برفعها في صورة ملفات قابلة للقراءة أو وسائط تفاعلية، كما يستطيع المدرس في نهاية الشرح أن يعطي للطلاب واجب يتم حله عليها أيضا وتصحيحه، وفي نهاية كل وحدة أو فصل يقوم المدرس بإعداد اختبار.
ويهم الطلاب في تلك الفترة أكثر من أي شيء آخر عمل بحث مدرسي وتسليمه لضمان النجاح والانتقال إلى السنة التالية بعد إلغاء الامتحانات ومن المنتظر أن تكون تلك المنصة هي المنوط بها تسلم الأبحاث إلكترونيا على أن يتم السماح لمجموعة محددة من المدرسين يتم انتقاءهم للتصحيح بناء على أسس مختلفة عن أوراق الإجابات التحريرية، وتهتم في المقام الأول بجودة النتائج التي وصل إليها التلميذ في البحث وطريقة العرض.
منصة ادمودو new edmodo تحميل للكومبيوتر وتسجيل الدخول للمعلم والطلاب
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