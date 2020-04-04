منصة ادمودو new edmodo تحميل للكومبيوتر وتسجيل الدخول للمعلم والطلاب

تستقبل منصة ادمودو التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، الملايين من الطلاب والمعلمين خلال الفترة الحالية بعد أن تم بصورة رسمية فتح new edmodo بالعربي بالاتفاق مع الشركة العالمية المالكة للمنصة، وفي هذه الأثناء يرغب البعض في تنزيل برنامج ادمودو للكومبيوتر، وآخرون يريدون تسجيل الدخول للطلاب، ويطلب البعض معرفة كيفية التسجيل عليها ونحن سنشرح لكم كل ما تحتاجون معرفته بعد أن أصبحت ملجأ كل المرتبطين بمنظومة التعليم في مصر للتواصل بين الطالب والمعلم من جهة، ورفع مشروع البحث من جهة أخرى، وكل هذا بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أجبر الجميع على التحول السريع للتعلم عن بعد أونلاين لأن أفضل بيئة ينتقل فيها هي التجمعات البشرية.

تنزيل برنامج ادمودو للكومبيوتر





ويرغب الكثير من المعلمين وأولياء الأمور في تحميل برنامج ادمودو للكومبيوتر حتى يمكنهم الاحتفاظ بالمنصة الودخول إليها في كل وقت دون عناء تكرار فتحها في كل مرة من متصفح الإنترنت، وأحضرنا لكم رابط تنزيل edmodo الرسمي حتى تستيطعون الاستفادة من خدماته طوال اليوم بضغطة واحدة.





ويوفر متجر شركة “مايكروسوفت” العالمية المالك لحقوق نظام تشغيل ويندوز تنزيل برنامج ادمود للكومبيوتر، ويمكن الحصول عليه من هنـــا، مع العلم أنه متوافق مع أنظمة تشغيل “windows” بداية من 8.1 فقط ولا يمكن استخدامه للنسخ الأقل من ذلك، ويوفر هذا التطبيق تجربة مستخدم أفضل فستشعر من خلاله أنك داخل منصة تواصل اجتماعي متطورة للغاية تتيح لك التحكم في كل شيء.







