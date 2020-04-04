أمريكا تعلن إفلاس أول بنك بسب كورونا

أعلنت وكالة تأمين الودائع الفيدرالية في الولايات المتحدة انهيار أول بنك في البلاد بسبب أزمة فيروس "كورونا".



وأوضحت الوكالة بأن بنكاً صغيراً في "فيرجينيا الغربية" أصبح أول مصرف يفشل مالياً بسبب الفيروس التاجي الذي يواصل الإضرار بالاقتصاد الأمريكي.



ويقدر إجمالي أصول بنك "باربورسفيل" في "فيرجينيا الغربية" بنحو 152 مليون دولار، وقررت السلطات المالية في الولاية إغلاق أبوابه يوم الجمعة.



واستحوذ مصرف "إم في بي بنك" بـ"فيرمونت" على ودائع "باربورسفيل" المقدرة بنحو 139.5 مليون دولار، بحسب ما أفادت وكالة تأمين الودائع الفيدرالية.