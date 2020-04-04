الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة شرق مدينة مصراتة

أفادت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، السبت، إسقاط طائرة تركية مسيرة شرقي مدينة مصراتة.





وقالت الشعبة، في بيان لها، إن القوات الليبية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية للمليشيات بمحور الوشكة شرقي مصراتة، بعدما حاولت استهداف تمركزات الوحدات.





وأسقط الجيش الليبي، الأسبوع الماضي، نحو 6 طائرات تركية مسيرة في عدد من المحاور حول مصراتة وطرابلس، وتصدى لصاروخ أطلق من بارجة تركية قبل استهداف مدينة العجيلات، غربي العاصمة.





ويتقدم الجيش الليبي على عديد من الجبهات في مدينة طرابلس وما حولها، حيث دخلت قواته حي أبوسليم (جنوب العاصمة) وسيطرت على منطقة الرابش الاستراتيجية خط الدفاع الأمامي لمليشيات غنيوة الككلي.





وتشهد محاور القتال بجنوب العاصمة وجنوب مدينة مصراتة وغرب سرت معارك طاحنة بين قوات الجيش الليبي ومليشيات الوفاق.





واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيات في مناطق وادي زمزم وبوقرين والهشة جنوب مدينة مصراتة ومحوري الوشكة والقداحية غرب مدينة سرت.





وحقق الجيش الليبي تقدمات عسكرية، حيث تمكن من السيطرة على زلطن والجميل ورقدالين ومناطق أخرى قريبة من الحدود التونسية.







