الكنيسة ترد على واقعة الزحام في جنازة أحد الكهنة

كشف القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن تفاصيل جنازة كاهن في إحدى الكنائس بالصعيد، شهدت زحامًا على عكس قررت الوقاية من الكورونا، موضحا أن الكاهن المتوفي عمره 46 عامًا.





وأشار "حليم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الكاهن خدم نحو 50 ألف شخص، ومن حضروا الجنازة بلغ عددهم 300 شخص، معقبا: "دي حالة استثنائية والناس كنت متعطشة لحضور الجنازة".





وأكد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الكنيسة تبذل جهدًا كبيرًا في نشر الوعي، حيث لأول مرة يكون أسبوع الآلام دون أي صلاة، مضيفا أن آلاف الكنائس ملتزمة بالقرارات، والشعب كله ملتزم.



