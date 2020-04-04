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ترامب: الأسبوعان المقبلان سيكونا الأقسى على الولايات المتحدة

السبت 04/أبريل/2020 - 11:41 م
ترامب
ترامب
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي جمع فريق العمل لمكافحة فيروس كورونا، إن من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة الكثير من الوفيات بالفيروس المستجد.

وتابع الرئيس الأمريكي أن الاسبوعين القادمين سيكونان الأقسى خلال فترة انتشار الاصابات قائلًا: "الأسبوعان المقبلان سيكونا الأقسى بالنسبة إلى الولايات المتحدة، سيكون هناك الكثير من الوفيات".

وأضاف ترامب خلال حديثة أن أمريكا تسعى خلال الأيام المقبلة أشراك آلاف الجنود وعناصر القوات المسلحة للمساعدة بالولايات المتضررة في البلاد لمكافحة الوباء الذي انتشر بشكل كبير في جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 1000 عنصر يتم الاستعداد لنشرهم بمدينة نيويورك فقط.

وأكد على أنه لا بد من أعادة الحياة بالولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه لا يريد أن تظل الحياة العامة والأقتصاد لأكثر من هذا الوقت، مشدد على ضرورة أن يتم توريد كل الاسعافات المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بجميع أنحاء الولايات المتحدة بشكل متساوي وعادل، وتوجية الرعاية لكل البلد وليس إلى أجزاء منها فقط.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تعد الأولي في عدد الإصابات بالفيروس التاجي المستجد، حيث وصلت إلى 113704 حالة إصابة وتسب في وفاه 3565 أخرين.

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