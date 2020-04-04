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إبراهيم سعيد : لجنة التخطيط بالأهلي فاشلة ويُهاجم وليد سليمان

السبت 04/أبريل/2020 - 11:39 م
بوابة الفجر
محمد جمال
تحدث إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، عن رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري بعد رفض تجديده وأيضًا، تجديد المارد الأحمر لصانع الألعاب وليد سليمان لموسمين أخرين. 


وأكد إبراهيم سعيد٬ نجم نادي الأهلى والزمالك السابق٬ أن لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء فاشلة ولم تتعامل مع أحمد فتحي فى تجديد عقده بشكل إحترافي.


وقال سعيد فى حديثه مع برنامج "البريمو"٬ مع الإعلامي محمد فاروق٬ المذاع على قناة "Ten": "يجب رحيل لجنة التخطيط بعد فشلها خلال الفترة الأخيرة٬ ورحيل أحمد فتحي سيشكل إزعاج لخطة الأهلى فى الفترة المقبلة، ولكن فتحي سيخسر من الناحية الجماهيرية ".


وأضاف "وليد سليمان ليس لاعبا دوليا لكي يشترط على الاهلى عند تجديد عقده ويجب الأخذ فى الاعتبار فى المعاملة بين اللاعب المحلي والدولي، سليمان لم يفعل شييء مع المنتخب الوطني ولم يشارك لكي يحصل على هذا المبلغ بعد تجديد عقده ويشارك مع الأهلى دقائق معدودة".


وتابع :"لن يرحل أى لاعب من النادي الأهلى إلا بعد موافقة رينيه فايلر فهو يتحكم فى كافة الأمور داخل الفريق ويريد إحكام سيطرته".



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