الدفاع المدني بالطائف ينتشل جثة مواطن سقط من مرتفع





انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف في المملكة العربية السعودية، جثمان مواطن سقط من مرتفع بمنطقة الوهط والوهيط في محافظة الطائف، وذلك بمساعدة طيران الأمن .





وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: إن "فرق الدفاع المدني بالطائف وبمساندة طيران الأمن تمكنت من انتشال جثة مواطن سقط من مرتفع بمنطقة شديدة الوعورة، وذلك بعد ورود بلاغ، لمركز العمليات ٩١١ يفيد بسقوط شخص من مرتفع بمنطقة الوهط والوهيط".





وتابع العقيد القرني : أنه "تم تمرير البلاغ للدفاع المدني بمحافظة الطائف، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ والمعدات المساندة للموقع وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط شخص من مرتفع بمنطقة جبلية شديدة الوعورة يصعب وصول الفرق الأرضية إليها".





وأضاف: "ما استدعى طلب طيران الأمن، إذ وجد الشخص متوفي نتيجة سقوطه، وهو مواطن في العقد الرابع من عمره، وتم انتشاله بواسطة فرق الإنقاذ الأرضية ونقله باستخدام الطائرة العمودية".





كما طلب من الجميع أخذ أقصى درجات السلامة عند الصعود إلى المناطق الجبلية والوعرة واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة والمغامرة بأنفسهم.

