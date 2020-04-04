ارتفاع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بالسودان إلى 151 حالة

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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على نشر الوعي، نقدم لكم خلال السطور القادمة طرق الوقاية التي ينصح باتباعها لتجنب الأصابة بفيروس كورونا المستجد.



1- تجنب الاقتراب من الأشخاص المرضي.

2- عدم لمس الأنف، والعينين، والفم دون تنظيف اليدين بشكل جيد.

3- غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون عند القدوم للمنزل أو لمس أي أسطح.

4- استخدام مُعقِّم اليدين الكحولي لتنظيفها في حال عدم توافر الماء لغسل اليدين.

5- الحرص على غسل الأدوات الشخصيّة جميعها المُستخدَمة من قِبَل الشخص المُصاب بالفيروس، بما في ذلك الفراش، وأواني الطعام.

6- ارتداء الكمَّامة الطبِّية في حال التواجد في مكانٍ واحد مع شخص مُصاب بالفيروس.

7- وضع القفازات والكمامات التي قمت باستخدامها في الأماكن المخصص للقمامة والأكد من أغلاق الكيس جيدًا عليهم.



أعلنت وزارة الصحة السودانية، خلال بيان لها اليوم السبت، الموافق 4 إبريل 2020، عن ارتفاع عدد الحالات المشتبة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد لتصل إلى 151 حالة حتي الآن، قيما لم يتم تسجيل حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس.وأفادت الصحة السودانية خلال البيان أن الحالات المشتبه بإصابتها، جميعها بمركذ الغول بالسودان حتي إمس الجمعة وأوضحت أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس حتي الآن وصل إلى 8 وحالتين وفاة.