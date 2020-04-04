Advertisements

ارتفاع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بالسودان إلى 151 حالة

السبت 04/أبريل/2020 - 11:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة السودانية، خلال بيان لها اليوم السبت، الموافق 4 إبريل 2020، عن ارتفاع عدد الحالات المشتبة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد لتصل إلى 151 حالة حتي الآن، قيما لم يتم تسجيل حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس.

وأفادت الصحة السودانية خلال البيان أن الحالات المشتبه بإصابتها، جميعها بمركذ الغول بالسودان حتي إمس الجمعة وأوضحت أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس حتي الآن وصل إلى 8 وحالتين وفاة.

إقرأ أيضًا..

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على نشر الوعي، نقدم لكم خلال السطور القادمة طرق الوقاية التي ينصح باتباعها لتجنب الأصابة بفيروس كورونا المستجد.

1- تجنب الاقتراب من الأشخاص المرضي.
2- عدم لمس الأنف، والعينين، والفم دون تنظيف اليدين بشكل جيد.
3- غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون عند القدوم للمنزل أو لمس أي أسطح.
4- استخدام مُعقِّم اليدين الكحولي لتنظيفها في حال عدم توافر الماء لغسل اليدين.
5- الحرص على غسل الأدوات الشخصيّة جميعها المُستخدَمة من قِبَل الشخص المُصاب بالفيروس، بما في ذلك الفراش، وأواني الطعام.
6- ارتداء الكمَّامة الطبِّية في حال التواجد في مكانٍ واحد مع شخص مُصاب بالفيروس.
7- وضع القفازات والكمامات التي قمت باستخدامها في الأماكن المخصص للقمامة والأكد من أغلاق الكيس جيدًا عليهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا في السودان فيروس كورونا عدد الوفيات من فيروس كورونا في السودان عدد المصابين بفيروس كورونا في السودان بوابة الفجر السودان وكورونا السودان ألفجر

أخبار تهمك

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يعيد أول المعارين

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 6 ساعات

هيدرسفيلد يبلغ الأهلي بقراره الأخير بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة نجم يوفنتوس بكورونا للمرة الثانية

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يتخذ قراراً صادماً ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد.. رياح وانخفاض في درجات الحرارة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة: دواء للقمل يعالج كورونا

منذ أقل من ساعة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 11 ساعة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

إليسا عن فيروس كورونا: "نفسه عزيزة لن يأتى إليك إلا إذا خرجتله"

الصحة البريطانية تسجل 1019 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

إيطاليا: حالات الوفاة من فيروس كورونا يتجاوز 10 الأف حالة حتي الآن

نصائح مهمة.. طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد

روسيا تعلن عن وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد

بسبب انتشار فيروس كورونا.. فيتنام تغلق أكبر مستشفياتها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:27 م

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

عمرو أديب يفجر مفاجأة: دواء للقمل يعالج كورونا

12:17 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا