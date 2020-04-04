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رئيس مالاوي وحكومته يتبرعون بـ10% من راتبهم لمكافحة كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 11:44 م
رئيس مالاوي بيتر موثاريكا
رئيس مالاوي بيتر موثاريكا
وكالات
أعلن رئيس مالاوي بيتر موثاريكا، اليوم السبت، ومجلس الوزراء، خفض راتبهم بنسبة 10% وتوجيه الأموال إلى جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن موثاريكا، في خطاب للشعب بثه التلفزيون، سلسلة من الإجراءات تهدف إلى التخفيف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بما في ذلك إعفاءات ضريبية وخفض مخصصات الوقود وزيادة‭‭ ‬‬مخصصات المخاطر للعاملين في مجال الصحة.

وأمر الرئيس المالاوي بفتح أسواق التبغ والسماح بالعمل دون تعطل لحماية المزارعين الصغار من أجل زيادة العملة الأجنبية.

وتجارة التبغ في مالاوي هي أكبر مصدر للعملة الأجنبية.

وقال الرئيس: "نواجه وضعا لم يسبق له مثيل. الحكومة تتخذ هذه الإجراءات لضمان استمرار عجلة الاقتصاد".

والخميس الماضي، أعلن موثاريكا، في خطاب للأمة، أن بلاده سجلت أول 3 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف موثاريكا: "لم تكن بمالاوي حالات إصابة بالفيروس، للأسف لدينا الآن ثلاث حالات مؤكدة".

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