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خاص - حقيقة انتقال علي فوزي للأهلي

السبت 04/أبريل/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
محمد الصو
كشف عبدالرحمن إسماعيل وكيل أعمال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، حقيقة توقيع موكله على عقود انتقاله للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، ما تردد حول قيام علي فوزي ظهير أيمن الفريق البترولي، بالتوقيع للرحيل إلى القلعة الحمراء.

وأضاف وكيل اللاعب خلال حديثه مع "الفجر الرياضي": "اللاعب لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن، وأن ما يعرض ما هو إلا مجرد أحاديث شفوية".

وتابع: " إذا رغب الأهلي في التعاقد مع فوزي، فسيقوم بإرسال فاكسًا رسميًا إلى إنبي، ومن ثم يمكننا الحديث عن إمكانية رحيل اللاعب من عدمه، لكن حاليًا اللاعب على قوة فريقه".

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية حول نجاح الأهلي، في الحصول على توقيع علي فوزي، من أجل تعويض رحيل أحمد فتحي نجم الفريق، والذي فضل بنهاية الموسم الجاري.



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