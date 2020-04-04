عاجل.. إصابة نجم يوفنتوس بكورونا للمرة الثانية









تعرض واحد من نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الساعات القليلة الماضية إلى إصابة بفيروس كورونا مرة أخرى بعد تعافيه من المرض.





وتعرض الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس إلى إصابة بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد أيام قليلة فقط من تعافيه من المرض.





وكان ديبالا قد تعرض إلى إصابة بفيروس كورونا منذ فترة طويلة هو وصديقته ولكنه كان قد تعافى من المرض منذ أيام قليلة ليتفاجئ الجميع بإصابته بالمرض مره أخرى.





وسيعود باولو ديبالا مرة أخرى إلى الحجر الصحي ليخضع إلى العلاج من جديد من فيروس كورونا خلال الأيام القادمة.





ويحتل نادي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٦٣ نقطة من أصل ٢٦ مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.