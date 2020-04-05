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أم بقلب حجر.. القصة الكاملة لتعذيب الطفلة "سجدة" على يد والدتها.. والنهاية خلف القضبان (صور)
الأحد 05/أبريل/2020 - 06:45 ص
إيريني صفوت
أم بقلب حجر.. لا تعرف معنى للرحمة والإنسانية، صفات اجتمعت في أم قاسية تدعى "فاطمة" تبلغ من العمر ٢٤ عاما، حيث أقدمت على فعل شديد القسوة، وعذبت فلذة كبدها الطفلة الصغيرة البريئة التي تبلغ من العمر فقط 6 أشهر.
بداية الواقعة
بدأت خيوط القصة تتشابك، عندما رصد ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، انتشار عدد من الصور لطفلة تدعى "ساجدة" في العقد الأول من عمرها، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وبها عدة إصابات وآثار تعذيب، بالإضافة إلى كسر ساقها، ليكون هذا هو أول خيط من خيوط القضية التي امتلأت كواليسها بتفاصيل مأساوية.
الخيط الثاني في خيوط القضية، كان بلاغًا قدمه جيران الطفلة رجال المباحث بقسم شرطة إمبابة، فتم ضبط والدتها، وأخطرت النيابة للتحقيق.
القبض على الأم
وكشفت التحقيقات، عن باقي تفاصيل وخيوط القضية، بعد الاستغاثات المتكررة التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ الملاك الصغير من بين أنياب والدتها عديمة الرحمة، لتستجيب قوات مباحث الجيزة، وتلقي القبض عليها بتهمة بتعذيب ابنتها الرضيعة بمنطقة إمبابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
اعترافات والد الطفلة
وأدلى والد الطفلة "سجدة" ضحية تعذيب أمها، بأقواله وأكد أنهما لديهما ابن أكبر ويدعى "عبدالله"، مشيرا إلى أن زوجته لا تضربه ولا تتعدى عليه، لافتا إلى أن زوجته حرقت جسد نجلته وكسرت قدميها، لأنها لا تتحمل بكاء الطفلة، وحاول أكثر من مرة أن يحمي الطفلة وينقذها دون جدوى.
وكشفت أب الطفلة، أن زوجته غير مؤهلة لتربية الطفلة،ولم ترضعها وكانت تقسو عليها، وتبيع علب لبن الطفلة، واتهما بأنها "مريضة نفسيا".
اعترافات الأم أمام النيابة
أمام النيابة، جلست الأم لتنكر جريمتها في حق "ضناها"، وقالت إن نجلتها تعرضت للسقوط الفترة السابقة ما أدى إلى كسرها، كما بررت الحروق الموجودة في جسدها بأنها "سقطت عليها مياه ساخنة"، فيما أنكرت التهم الموجه إليها بتعذيب نجلتها.
وبدورها أمرت النيابة، باستدعاء عمة الطفلة "سجدة"، للاستماع لأقوالها، وتمهيدا للتكفل برعايتها وحضانتها، فيما أمرت في وقت سابق بتسليم الطفلة للجدة "والدة الأم"، لحين الانتهاء من التحقيقات.
مفاجآت جديدة
وأدلى الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، بأقواله أمام النيابة العامة، بشمال الجيزة، في واقعة تعذيب الطفلة "سجدة"، قائلا إن المجلس رصد منذ أمس منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد واقعة تعذيب طفلة وتدعى "سجدة محمد حامد" تبلغ من العمر 6 أشهر على يد والدتها وتدعى "فاطمة كرم" تبلغ من العمر 24 عاما، وعلى الفور تم التوصل للمتهمة من خلال الأجهزة الأمنية.
وأفاد "عثمان"، في تحقيقات النيابة، بأنه من خلال متابعة الحالة العامة لأسرة الطفلة، فإنها غير أمينة على الطفلة وأخيها "عبدالله" الذي يكبرها بعام ونصف، ونتيجة اللامبالاه للأم، وعدم اهتمام الأب بشأن طفلته، مرجعا لذلك أنه مشغول في أغلب الأوقات، وكان يمنعها ولكنها دون فائدة.
وكشف، عن أن المجلس رفض تسليم الطفلة لأهل الأم نتيجة عدم اهتمامهم بالأمر، وصمتهم أمام هذا الوضع دون اتخاذ إجراء ضد الأم، ولسكنهما في محافظة سوهاج، مشيرا إلى أن النيابة حاولت تسلم الطفلة للعمة، ولكنها رفضت استلام الطفلة وأخيها، نظرا لعدم قدرتها على تربية اثنين بالإضافة إلى بناتها.
حبس الأم وحجز الأب.. وأخذ عينة دم لتحليل المخدرات
وقررت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس الأم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وحجز الأب ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات الكاملة، وأخذ عينة منه لبيان ما إذا كان يتعاطى مخدرات من عدمه، لحين ورود التحريات الكاملة.
قرارات حاسمة من النيابة العامة
وقررت النيابة العامة، بشمال الجيزة، إيداع الطفلة وشقيقها "عبدالله" بدار رعاية، بعدما وجهت إلى الأم تهمة الإهمال والتعذيب لطفلتها، وعدم استلام العمة لعدم استطاعتها بتكفل الطفلين، لمرورها بضائقة مالية، وطلبت رعاية الطفلة فقط دون شقيقها، نظرا لرعايتها لبناتها الاثنتين، معتبرة أن هذا يعد حملا ثقيلا عليها.
كما قررت النيابة العامة عرض الأم على الطب النفسي، لبيان ما إذا كانت تعاني مرضًا نفسيًا من عدمه، وحبسها ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وحجز الأب ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات الكاملة.
فيما أمرت بعرض الطفلين على الكشف الطبي لبيان الإصابات التي لحقت بهما، وكتابة تقرير واف عن الواقعة.
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