أم بقلب حجر.. القصة الكاملة لتعذيب الطفلة "سجدة" على يد والدتها.. والنهاية خلف القضبان (صور)

أم بقلب حجر.. لا تعرف معنى للرحمة والإنسانية، صفات اجتمعت في أم قاسية تدعى "فاطمة" تبلغ من العمر ٢٤ عاما، حيث أقدمت على فعل شديد القسوة، وعذبت فلذة كبدها الطفلة الصغيرة البريئة التي تبلغ من العمر فقط 6 أشهر.

وكشفت التحقيقات، عن باقي تفاصيل وخيوط القضية، بعد الاستغاثات المتكررة التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ الملاك الصغير من بين أنياب والدتها عديمة الرحمة، لتستجيب قوات مباحث الجيزة، وتلقي القبض

وكشفت التحقيقات، عن باقي تفاصيل وخيوط القضية، بعد الاستغاثات المتكررة التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ الملاك الصغير من بين أنياب والدتها عديمة الرحمة، لتستجيب قوات مباحث الجيزة، وتلقي القبض عليها بتهمة بتعذيب ابنتها الرضيعة بمنطقة إمبابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

الخيط الثاني في خيوط القضية، كان بلاغًا قدمه جيران الطفلة رجال المباحث بقسم شرطة إمبابة، فتم ضبط والدتها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

الخيط الثاني في خيوط القضية، كان بلاغًا قدمه جيران الطفلة رجال المباحث بقسم شرطة إمبابة، فتم ضبط والدتها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

بدأت خيوط القصة تتشابك، عندما رصد ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، انتشار عدد من الصور لطفلة تدعى "ساجدة" في العقد الأول من عمرها، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وبها عدة إصابات وآثار تعذيب، بالإضافة إلى كسر ساقها، ليكون هذا هو أول خيط من خيوط القضية التي امتلأت كواليسها بتفاصيل مأساوية.

بدأت خيوط القصة تتشابك، عندما رصد ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، انتشار عدد من الصور لطفلة تدعى "ساجدة" في العقد الأول من عمرها، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وبها عدة إصابات وآثار تعذيب، بالإضافة إلى كسر ساقها، ليكون هذا هو أول خيط من خيوط القضية التي امتلأت كواليسها بتفاصيل مأساوية.





اعترافات والد الطفلة

وأدلى والد الطفلة "سجدة" ضحية تعذيب أمها، بأقواله وأكد أنهما لديهما ابن أكبر ويدعى "عبدالله"، مشيرا إلى أن زوجته لا تضربه ولا تتعدى عليه، لافتا إلى أن زوجته حرقت جسد نجلته وكسرت قدميها، لأنها لا تتحمل بكاء الطفلة، وحاول أكثر من مرة أن يحمي الطفلة وينقذها دون جدوى.





وكشفت أب الطفلة، أن زوجته غير مؤهلة لتربية الطفلة،ولم ترضعها وكانت تقسو عليها، وتبيع علب لبن الطفلة، واتهما بأنها "مريضة نفسيا".





اعترافات الأم أمام النيابة

أمام النيابة، جلست الأم لتنكر جريمتها في حق "ضناها"، وقالت إن نجلتها تعرضت للسقوط الفترة السابقة ما أدى إلى كسرها، كما بررت الحروق الموجودة في جسدها بأنها "سقطت عليها مياه ساخنة"، فيما أنكرت التهم الموجه إليها بتعذيب نجلتها.





وبدورها أمرت النيابة، باستدعاء عمة الطفلة "سجدة"، للاستماع لأقوالها، وتمهيدا للتكفل برعايتها وحضانتها، فيما أمرت في وقت سابق بتسليم الطفلة للجدة "والدة الأم"، لحين الانتهاء من التحقيقات.