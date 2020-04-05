محمد مصيلحي: تفاجئت بموقف طلعت يوسف.. وكل الشكر للحكومة المصرية

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أثنى محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري على موقف المدير الفني لزعيم الثغر طلعت يوسف بعد طلبه بتخفيض قيمة عقده.



وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية: "تفاجئت بموقف طلعت يوسف، بعدما طلب تخفيض قيمة عقده بسبب ازمة كورونا وتوقف الأنشطة الرياضية"



وأضاف :" موقف نبيل من طلعت يوسف، يدل على شخصية محترمة ومميزة، فضلا عن تأييد القرار من قبل أفراد الجهازالمعاون له".



وعن عمال النادي قال : مرتبات العاملين كما هي ولن تتأثر نهائيا بالأزمة الحالية.



واختتم كلماته مشيدًا بالحكومة المصرية :" كل التعازي لأسر المتوفيين بفيروس كورونا وكل الشكر والتقدير للحكومة المصرية على دورها الرائع".