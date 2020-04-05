Advertisements

محمد مصيلحي: تفاجئت بموقف طلعت يوسف.. وكل الشكر للحكومة المصرية

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:08 ص
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
أحمد شاكر
أثنى محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري على موقف المدير الفني لزعيم الثغر طلعت يوسف بعد طلبه بتخفيض قيمة عقده.

وقال مصيلحي في تصريحات تليفزيونية: "تفاجئت بموقف طلعت يوسف، بعدما طلب تخفيض قيمة عقده بسبب ازمة كورونا وتوقف الأنشطة الرياضية"

وأضاف :" موقف نبيل من طلعت يوسف، يدل على شخصية محترمة ومميزة، فضلا عن تأييد القرار من قبل أفراد الجهازالمعاون له".

وعن عمال النادي قال : مرتبات العاملين كما هي ولن تتأثر نهائيا بالأزمة الحالية.

واختتم كلماته مشيدًا بالحكومة المصرية :" كل التعازي لأسر المتوفيين بفيروس كورونا وكل الشكر والتقدير للحكومة المصرية على دورها الرائع".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد مصيلحي بسبب كورونا الاتحاد ألفجر

أخبار تهمك

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قراراً صادماً ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يعيد أول المعارين

منذ حوالي 6 ساعات

هيدرسفيلد يبلغ الأهلي بقراره الأخير بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة: دواء للقمل يعالج كورونا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ أقل من ساعتين

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

محمد مصيلحي: طلبت من الأهلي ضم صبري رحيل للاتحاد

رسميا.. الاتحاد السكندري يضم "نيمار" الزمالك

الاتحاد السكندري يتعاقد مع تونى سليفا

الاتحاد السكندري يعلن مشاركته في البطولة العربية

الاتحاد يستعين بطلعت يوسف لرسم خارطة الطريق

رئيس الاتحاد السكندري: حزين لما حدث لسيد البلد هذا الموسم.. وأتمنى التوفيق لطلعت يوسف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:47 ص

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

01:39 ص

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

10:27 م

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا