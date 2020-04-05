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فنانة شهيرة تعلن إصابتها وابنها بفيروس كورونا.. وتؤكد: "مرض خطير"
الأحد 05/أبريل/2020 - 12:04 ص
أعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة "بينك" إصابتها بمرض كوفيد-19، في تغريدتين على موقع تويتر.
وقالت أليشيا بييث مور، الشهيرة فنيا باسم "بينك"، إن أعراض المرض ظهرت قبل أسبوعين عليها وعلى ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات، جاءت نتيجة الفحوص الطبية إيجابية للمرض.
وأعلنت أيضا أنها ستتبرع بمبلغ مليون دولار لصندوقي طوارئ، لافتة إلى أن أسرتها كانت تلتزم بالفعل بالبقاء في المنزل وستواصل ذلك، مشيرة إلى أنه تم اختبارهم مرة أخرى "قبل أيام قليلة فقط" جاءت النتيجة سلبية.
وكتبت: "هذا المرض خطير وحقيقي. يحتاج الناس إلى معرفة أن المرض يؤثر على الصغار والكبار، الأصحاء وغير الصحيين، الأغنياء والفقراء، ويجب علينا أن نجعل الاختبار مجانيًا ويمكن الوصول إليه على نطاق أوسع لحماية أطفالنا وعائلاتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا".
وكتبت: "إن الأسبوعين المقبلين حاسمان: يرجى البقاء في المنزل".