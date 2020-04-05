فنانة شهيرة تعلن إصابتها وابنها بفيروس كورونا.. وتؤكد: "مرض خطير"

أعلنت المغنية الأمريكية الشهيرة "بينك" إصابتها بمرض كوفيد-19، في تغريدتين على موقع تويتر.





وقالت أليشيا بييث مور، الشهيرة فنيا باسم "بينك"، إن أعراض المرض ظهرت قبل أسبوعين عليها وعلى ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات، جاءت نتيجة الفحوص الطبية إيجابية للمرض.





وأعلنت أيضا أنها ستتبرع بمبلغ مليون دولار لصندوقي طوارئ، لافتة إلى أن أسرتها كانت تلتزم بالفعل بالبقاء في المنزل وستواصل ذلك، مشيرة إلى أنه تم اختبارهم مرة أخرى "قبل أيام قليلة فقط" جاءت النتيجة سلبية.



