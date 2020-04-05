Advertisements

معهد الكبد يحذر من استخدام عقار التاميفلو لعلاج كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
أكد الدكتور محمد سامى فياض، نائب مدير المعهد القومى للكبد، أن المعهد يقوم بكافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، وخاصة أن مرضى الكبد الأكثر عرضه للفيروس بسبب ضعف مناعتهم، مضيفًا:" استخدام علاج التاميفلو لعلاج كورونا لازال في طور التجارب السريرية".

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة "ON E"، إن المعهد كان من أوائل المستشفيات التي اتخذت إجراءات قوية في مواجهة كورونا، حيث تم منع الزيارات تمامًا للحد ومنع التكدس، مع اقتصار المرافقين على واحد فقط.

وواصل نائب مدير المعهد القومى للكبد: "منعنا الزيارات للمرضى واتخذنا إجراءات سريعة لمواجهة فيروس كورونا، وتم الحد من تكدس العيادات، وهنك استجابة كبيرة من قبل المرضى والمواطنين".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت لخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة مواجهه كورونا كوفيد العائدون من الخارج الصحة العالميه الاجمالي الاجراءات الإحترازية

أخبار تهمك

عمرو أديب يفجر مفاجأة: دواء للقمل يعالج كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد.. رياح وانخفاض في درجات الحرارة

منذ 38 دقيقة

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 11 ساعة

هيدرسفيلد يبلغ الأهلي بقراره الأخير بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتخذ قراراً صادماً ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة نجم يوفنتوس بكورونا للمرة الثانية

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. الأهلي يعيد أول المعارين

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 6 ساعات

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 11 ساعة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 3 ساعات

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

إعلان مهم من وزارة الصحة بشأن دواء بلاكونيل المقترح لعلاج كورونا

"الصحة العالمية": إجراء اختبار تاريخي لمعرفة الدواء الناجح لعلاج الكورونا

"الصحة": سحب أجسام مضادة من المتماثلين للشفاء من كورونا قيد الدراسة

دور جديد للمستشفيات الجامعية في مواجهة فيروس كورونا (فيديو)

وزير الأوقاف: "لم نمنع الناس من الصلاة.. هذا وقت التضرع لله"

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:27 م

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

عمرو أديب يفجر مفاجأة: دواء للقمل يعالج كورونا

12:17 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا