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"رئيس عظيم لدولة كبيرة".. روجينا لـ"السيسي": شكرا لإدارتك الرشيدة لأزمة "كورونا"

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:21 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

نشرت الفنانة روجينا صورة "علم مصر" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجهت  الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لمجهوداته العظيمة لحماية الشعب من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)

وكتبت "روجينا" قائلة: "شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ادارة الأزمة التي تمر بها البلاد، رئيس عظيم لدولة عظيمة وكبيرة وهي مصر".

وتابعت قائلة: "دايما فخورة كل الفخر ببلدي لأنها بلد عظيمة في أصعب الظروف".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "عندك حق فعلا مصر أم الدنيا، ربنا يحفظ مصر وشعبها أمين".

يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها "روجينا" في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"، والذي شارك في بطولته العديد من الفنانين منهم أحمد رزق، دتيا سمير غانم، سمير غانم، بيومي فؤاد، شيماء سيف، وأخرون.


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