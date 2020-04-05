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نجم أياكس ينفي توقيعه لريال مدريد

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

أنكر الدولي الهولندي دوني فان دي بيك، نجم خط وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي، إنهاء إتفاقه مع ريال مدريد، للإنتقال إليه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى ريال مدريد منذ فترة بعيدة لضم دي بيك، حيث ذكرت عدة تقارير لإقتراب النادي الملكي من حسم الصفقة، إلا أن اللاعب أنكر إنهاء إتفاقه مع ريال مدريد، مشيراً إلى أنه لم يحدد بعد وجهته المقبلة.

وقال دي بيك في مقابلة صحفية لمجلة " هيلدن " الهولندية، تناقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "اللعب في نادي بحجم ريال مدريد شئ رائع، لكنني لم أدخل في أي مفاوضات مع ريال مدريد".

وأضاف: "الأمر مازال مفتوحاً، لم أقل نعم لأي فريق حتى الآن".

وواصل: "أعرف ما أقوم به الآن، وأدرك وضعيتي الحالية، أنا أحب أياكس، والجميع يحبني هنا في أياكس".

وأتم: "يجب أن تكون دوافعي إيجابية تجاه الفريق الذي يناسب طريقة لعبي، وليس الفريق الذي أحب فقط، ويجب أن أعرف مدي قدرتي على اللعب، والفرص التي يمكن أن تتاح لي".

ويذكر أن دي بيك مراقب أيضاً من ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

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