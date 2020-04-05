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"شارع أيامي" لشاكوش من مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان تقترب من 4 ملايين مشاهدة (فيديو)

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
اقتربت أغنبة "شارع أيامي" للمطرب حسن شاكوش من مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان تقترب من 4 ملايين  مشاهدة عير موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ولاقت الأغنية قبل العديد من المشاهدين، حبث علق الكثيرون عليها بتعليقات إيجابية من بينها : " يا ريت شاكوش يغني زي كدة وكفاية زن المهرجانات هو اصلا صوته حلو".

وعلق آخر: "مين هنا فرحان انت حسن شكوش هيغني في المسلسل ومين مستني رمضان"، فيما علق ثالث: "إن شاء الله رقم واحد في مصر يا رمضان في رمضان".




 

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