"شارع أيامي" لشاكوش من مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان تقترب من 4 ملايين مشاهدة (فيديو)





ولاقت الأغنية قبل العديد من المشاهدين، حبث علق الكثيرون عليها بتعليقات إيجابية من بينها : " يا ريت شاكوش يغني زي كدة وكفاية زن المهرجانات هو اصلا صوته حلو".





وعلق آخر: " مين هنا فرحان انت حسن شكوش هيغني في المسلسل ومين مستني رمضان"، فيما علق ثالث: " إن شاء الله رقم واحد في مصر يا رمضان في رمضان".

















اقتربت أغنبة "شارع أيامي" للمطرب حسن شاكوش من مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان تقترب من 4 ملايين مشاهدة عير موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.