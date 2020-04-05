أسعار الذهب اليوم الأحد 5-3-2020 مع معاودة محلات الصاغة عملها

حققت أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الأحد 5-3-2020،استقرار في محلات الصاغة بعدما عاودة العمل بعد أغلاق استمر لمدة يومين بسب فرض حظر التجول جزئي.

وشهدت أسعار الذهب رتفاعات بقيمة 5 جنيها للجرام خلال اليومين الماضيين في وقت اغلقت فيه محلات الصاغه البيع والشراء أمام المواطنين بسب حظر التجوال الكلي المفروض يومي الجمعة والسبت.

وجاءت هذه الأرتفاعات القوية في سعر جرام الذهب محليا، بعد صعود السعر العالمي بقيمة0.4 % بما يعادل 7 دولار ليصل سعر الأوقية العالمية إلى 1644.70 دولاًر.

وسجل سعر جرام عيارال 21 محليا إلى 695 جنيه للجرام، وزاد سعر عيار 18 إلى 595 جنيه للجرام، ووصل سعر عيار 24 إلى 794 جنيه للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب قيمة 5560 جنيه.



