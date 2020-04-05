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جامعة عين شمس تكشف عن تفاصيل إصابة طبيب امتياز بـ"كورونا"

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
كشف الدكتور أيمن صالح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، عن تفاصيل إصابة طبيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أنه طبيب امتياز نقلت له العدوى عن طريق والده المصاب بفيروس كورونا.

وأضاف "صالح "خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أنه تم أخذ عينات أكثر من 80 شخصا من المخالطين للطبيب المصاب، لافتا إلى أنه يعمل في مستشفى النساء والتوليد، وكان يرتدى الماسك والوسائل الوقائية".

وتابع أن نتائج المخالطين للطبيب المصاب ستظهر غدا، لافتا إلى أن أعراض المرض لم تظهر عليه حتى الأن ولكن تم اكتشافها بتتبع حالة والده المصاب بالفيروس.

وتابع المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس أنه تم حجز الطبيب في أحدى مستشفيات العزل الخاصة بوزارة الصحة، علاوة على تطهير وتعقيم القطاع الذى يعمل به الطبيب داخل المستشفى ".

ونوه المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس إلى أنه تم أخذ العينات من كل المخالطين للطبيب جميعا سواء كانوا مرضى أو أطباء أو ممرضين أو صيادلة، بمعنى من تعامل مع الطبيب المصاب تم إجراء مسح طبي وتحليل لهم فضلًا عن تطهير المكان المتواجد فيه"، مؤكَدا أنه تم منع دخول الوحدة الطبية التى اكتشف فيها الحالة المصابة ولكن المستشفى لم تغلق بالكامل".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت لخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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