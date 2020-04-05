بسبب كورونا.. "الأوقاف" تحسم أمر موائد الرحمن

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: إن قرار الوزارة الخاص بغلق المساجد بسبب فيروس كورونا، لم يتغير حتى الآن.

ولفت إلى أن الأشخاص الذين ينشرون أخبارًا مزيفة حوال فتح المساجد، هم المرجفون الذين يهدفون لتشتيت الشعب.





وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء أمس السبت، أن أي مظهر من مظاهر تجميع المواطنين سيتم تعليقه، حتى إذا كان هذا التجمع موجود في موائد الرحمن بشهر رمضان.





وأضاف: "الأفضل توزيع مواد غذائية على الفقراء أو أموال على الفقراء، بدلًا من إقامة موائد الرحمن بشهر رمضان، لعدم نشر فيروس كورونا".



