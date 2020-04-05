رئيس قناة السويس يكشف مفاجأة بشأن تأثير أزمة كورونا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: إن أزمة فيروس كورونا لم تؤثر حتى الآن، على قناة السويس، موضحا أن الربع الأول من عام 2020 شهد زيادة في مرور السفن بنسبة تزيد على 8%.





وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء أمس السبت، أن الهيئة تقوم بالعديد من الإجراءات التسويقية، وقامت بخفض الرسوم لتحفيز السفن على المرور من قناة السويس.





ولفت إلى أن الهيئة قامت بتخفيضات تصل لـ75% للسفن التي تحمل الغاز المسيل، وهذا الأمر يأتي في إطار الحرص على جذب المزيد من السفن للمرور من القناة، معقبًا: "لما أعمل تحفيض 75% معناه إننا كسبنا، لأن هذه السفن لم تكن تمر من القناة سابقًا".





وأشار إلى أن انخفاض أسعار الوقود سيؤدي إلى قيام السفن بالمرور من طريق رأس رجاء الصالح، لذلك تعمل الهيئة على خفض الرسوم، لكي تكون الأفضل في الوقت والسعر من أي طريق آخر.





إجمالي المتعافين من كورونا 241 حالة





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.





تسجيل إصابة 85 حالة بكورونا





وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





عدد المصابين بكورونا يصل لـ1070





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.