عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

قال السفير عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق: إن العالم سيشهد تغيرات كبيرة بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا، والشيء الوحيد الذي سيتمر من دون تغير هو كروية كوكب الأرض.





وتابع "موسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء أمس السبت، أن جدول الأعمال العالمي الذي تعمل في إطاره المنظمات الدولية، يتضمن مناقشة ملف الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية.





وأضاف أن مناقشة ملف الأوبئة والتغير المناخ والانفجار السكاني ستكون أولوية جدول الأعمال، بعد أزمة كورونا معقبًا: "هذه الملفات تشكل تهديدا للسلم والأمن الدولي أكثر من القوة النووية التي حيدت من خلال أسلحة نووية أخرى".