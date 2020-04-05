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أحمد حسن : الأهلي لم يتعامل باحترافيه فى طريقة تجديد كبار الفريق

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
تحدث أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري بعد رفض تجديد تعاقده. 

وقال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، إن إدارة النادي الأهلي وخاصة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، لم تتعامل باحترافية في طريقة التجديد للرباعي الكبار وخاصة الرباعي الكبار.

وأكد أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "إدارة الأهلي كان يجب عليها حسم المفاوضات مع فتحي مبكرا وكان لا بد عدم الانتظار لفتح ملف تجديده مع باقي اللاعبين"

وأوضح: "هناك بعض الأولويات، ومع احترامي لحسام عاشور وشريف إكرامي، الأهلي لا يحتاج لهم فكان من الممكن تأخير المفاوضات معهم حتى نهاية الموسم ومفاوضة وليد سليمان وأحمد فتحي مبكرا"

وتابع: "هذه إدارة الأهلي على مدار العصور، وهما اتبعوا معايا نفس الطريقة، ولكن هذه غير احترافية ويجب تغييرها"

وأكمل: "من حق أحمد فتحي الرحيل وهو فكر بعقله رغم أن عاطفة الجماهير غير ذلك وذلك عكس الاحترافية"

وأتم: "أحمد فتحي عليه لوم في نقطة وحيدة، وهي المماطلة في المفاوضات وأنه لم يعلن قراره سريعا رغم اتخاذه مسبقا"



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