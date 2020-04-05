شاهد.. أول برومو لمسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة (فيديو)





عرضت قناة "ON" الفضائية أول برومو لمسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة والمقرر عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك.





وتدور قصة المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابي في سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.



