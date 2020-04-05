أول مرة أشوفها.. جيبتوها منين؟!".. الجمهور يفاجئ محمد إمام بصورة له مع الزعيم في طفولته

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نشر الفنان محمد امام صورة قديمة له في فترة الطفولة وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "اإمام" في هذه الصورة وهوبرفقة والده الفنان الزعيم عادل امام، وعلق عليها قائلا: "أول مرة أشوفها أنتم جبتوها منين".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: "عسل من يومك، الزعماء في صورة واحدة"، فيما أضاف آخر: "قلبي في صورة ايه الجمال ده والزعيم منور ربنا يخليكم لبعض يارب".



يذكر أن آخر أعمال "محمد امام" مشاركته في فيلم "لص بغداد"، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والأثارة.



وشارك في بطولة هذا الفيلم العديد من الفنانين منهم فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أحمد العوضي، أمينة خليل، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، أحمد رزق، وأخرون.