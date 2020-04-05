فايلر يحسم موقفه من رحيل أزارو

وافق المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على بيع المهاجم المغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم السبت عن قرار المدرب السويسري رنيه فايلر ببيع المهاجم وليد أزارو لنادى الاتفاق السعودى فى الموسم المقبل، لعدم الحاجة الفنية للاعب.





ومن المنتظر أن يحسم مسؤولو الأهلى موقف اللاعب مع النادى السعودى خلال الأيام المقبلة، عبر الاتصالات الأخيرة التى قام بها أمير توفيق، مدير التسويق بالأهلى، لحسم ملف اللاعب وبيعه للفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وفى نفس السياق، أجل فايلر مصير السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلي الجديد فى ظل الأنباء التى ترددت عن رغبة الأحمر فى إعارته بسبب عدم ظهوره بشكل جيد.





ويرى السويسرى يرى اللاعب لم يحصل على فرصته ويحتاج للمشاركة بشكل مستمر فى المباريات لتقييم مستواه وقدرته على التوافق مع طريقه لعب الفريق مع فايلر.



