في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن أبو المجد ملحم بركات

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يشهد اليوم حدثًا غير عاديًا وهو ذكرى ميلاد الموسيقار اللبناني الراحل ملحم بركات، والذي لقب بعدة ألقاب أبرزها أبو المجد ومطرب الضيعة، والذي رحل وترك وراءه تراثًا فنيًا رائعًا خلد به اسمه في قلوبنا.



ولد ملحم بركات في الخامس من إبريل عام 1942، وهو مغني وملحن لبناني. يعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانين والعرب، وتأثر بفن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.



ولد في قرية كفر شيما، وظهرت موهبته منذ كان في المدرسة وفي أحد الاحتفالات المدرسية، قام بتلحين بعض الكلمات من الجريدة اليومية وقام بغنائها، والتحق بعد ذلك بأحد البرامج المشهورة للأصوات الجديدة، وقام باختباره رواد الفن اللبناني الكبار، وقالوا عنه أنه موهبة لا مثيل لها لما يمتلكه من طبقات صوت عالية ذات مواصفات جيدة، والتحق بعد ذلك بالمدرسة الرحبانية، وكانت من هناك انطلاقته الكبيرة.



نشأته

ولد في بلدة كفرشيما عام 1942 لأسرة مكونه من والده والذي كان نجارًا، ومارس الفن كهواية، وكان يدندن على العود وخاصة أغنيات عبد الوهاب. أمّا ملحم فكان يصغي إليه باهتمام، يراقب أصابع يديه على آلة العود ويتعلّم. وعندما كان الوالد يتغيب، كان الصبي ملحم يقفز ويلتقط العود من على ظهر الخزانة ويدندن عليه، فيجتمع الصبية حوله يصفقون، ويلقبونه "مطرب الضيعة".



بداية انطلاقته

بدأت إنطلاقته الفنية بأغنية «الله كريم» والتي كتبها له الراحل توفيق بركات ولحنها له جاره الراحل أيضاً فيلمون وهبي وهنا رسمت أولى بدايات ملحم الفنية.



حياته الشخصية

تزوّج ملحم بركات في بداية حياته من سعاد فغالي شقيقة الفنّانة الراحلة صباح، ولم يثمر الزواج اولاداً، وتزوج مرة ثانية من السيدة رندا عازار وهي أم أولاده مجد ووعد وغنوة، ومن ثمّ مي حريري التي أنجبت له ملحم جنيور والتي عاد وطلقها وارتبط بها مجدداً عدة مرات حتى الطلاق النهائي.



ألقاب حصل عليها

حقق ملحم بركات عدة نجاحات وأبرزها أغنيته التي قدمها لماجدة الرومي بعنوان «اعتزلت الغرام» وأخرى لكارول صقر بعنوان «يا حبيبي تصبّح فيي»، الا ان معظم اغانيه بقيت عالقة في ذاكرة اللبنانيين حتى اليوم.



ومن أشهر أعماله «على بابي واقف قمرين»، «العذاب يا حبي»، «احلى ظهور»، «حمامة بيضا» وغيرها.



يُعتبر ملحم بركات مجدّدًا في الأغنية العربية واللبنانية وقيل عنه بأنّه "سابق عصره" إذ قدّم نماذج من الأغنية العربية الجديدة منذ ثمانينات القرن الماضي. وهو لم يغنّ إلاّ بللهجة اللبنانية.



وتوفي في يوم الجمعة 28 أكتوبر 2016 في مستشفى أوتيل ديو في بيروت داخل لبنان.



