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عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:39 ص
الشاعر صلاح فايز
الشاعر صلاح فايز
الفجر
رحل قبل قليل، الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ86 عامًا.

يُذكر أن الشاعر الراحل، ولد في حي شبرا، بالقاهرة، في 13 نوفمبر،  وقبل انضمامه لعالم الفن، التحق بالخدمة في الجيش، وتدرج فيه.

تعاون "فايز"، مع عدد كبير من النجوم، مثل شادية، صباح، وعبدالحليم حافظ، وسعاد محمد، وسميرة سعيد، وأنغام وميادة الحناوي وهاني شاكر وعلى الحجار ومحمد الحلو، وتعتبر أغنية "وحشتني" لسعاد محمد من أشهر أغانيه.

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