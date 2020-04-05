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نقيب الموسيقيين هاني شاكر ينعى الشاعر صلاح فايز

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:54 ص
بوابة الفجر

نعى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر الشاعر الغنائي صلاح فايز،  الذي وافته المنية قبل قليل، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ86 عامًا.

وقال هانيعبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أنعى بكل الحزن والأسى صديقي ورفيق عمري الشاعر الكبير صلاح فايز، أدخله الله فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان".

يُذكر أن الشاعر الراحل ولد في حي شبرا بالقاهرة، في 13 نوفمبر، وقبل انضمامه لعالم الفن، التحق بالخدمة في الجيش، وتدرج فيه.


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