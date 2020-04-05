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"ربنا يخليكي لينا ولولادك".. محمد نور يهنئ زوجته بعيد ميلادها

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشر الفنان محمد نور مجموعة من الصور له مع زوجته للاحتفال بعيد ميلادها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "نور" علي الصور مهنئًا زوجته بعيد ميلادها: "حبيبة قلبي وروحي هبه كل سنة وإنتي طيبة عقبال ١٠٠ سنة إن شاء الله أحلى سنة في حياتك ربنا يخليكي لينا ولأولادك".

وتبادل جمهور "محمد" معة التعليقات ليقومو بتهنئة زوجته أيضًا بعيد ميلادها وكانت أبرز التعليقات من الفنانة عبير صبري، والفنان "شامي" حيث قال "كل سنة وهي طيبة ويخير ربنا يخليكم لبعض ديماً"

يذكر أن الفنان محمد نور واخد من فريق"واما" الذي يعتبر واحداً من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.


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