سليمان عيد يروج لأغنية ابنه عبد الرحمن "على النية"





نشر الفنان سليمان عيد صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر خلالها برفقة ابنه للترويح لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "على النية".وكتب "عيد" على هذه الصورة قائلا: "ادخلوا اسمعوا أغنية على النية لعبد الرحمن ابني وان شاء الله هتعجبكم".وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: "بالتوفيق يارب، متأكدين انها هتبقى حلوة يا نجم".يذكر أن أخر الأعمال التي شارك بها سليمان عيد، في السباق الرمضاني 2019 في مسلسل "البرنسيسة بيسة" والذي تتمحور أحداثه حول شخصية "بيسة" التي تفتقد عائلتها منذ صغرها وتتكفل خالتها بتربيتها.وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من مي عز الدين، ايمان السيد، بوسي، حجاج عبد العظيم، محمد أنور، أمير المصري، وأخرون.