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"الحياة من رحم الموت".. عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا (صور)

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:17 ص
الطاقم الطبي
الطاقم الطبي
محمد طه
أجرى الأستاذ الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض النساء والتوليد، عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الغردقة العام قسم الفندقي، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

وقال "النجار"، في تصريحات إلى الفجر: "أنا قمت بواجبي المهني دون تردد، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة المختصة من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، واتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية في مثل هذه الأمور، من حماية ووقاية لعدم انتشار الفيروس وتطبيق معايير مكافحة العدوى، وتعليمات التعقيم وحماية الطفل والطاقم".

وأضاف استشاري أمراض النساء والتوليد: بفضل الله تعالى الحالة مستقرة تمامًا، والجنين في حالة مستقرة أيضا"، مشيرًا إلى أنه عندما طلب منه هذا الأمر لم يتردد لحظة في اتخاذ القرار، معقبا: "أنا قمت بواجبي المهني والإنساني"، داعيا الله عزّ وجل أن يحفظ مصر وشعبها العظيم ويكشف الغمة عن مصرنا الحبيبة.

الوضع الوبائي في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

تسجيل 85 حالة جديدة
وأضاف أن الوزارة سجلت 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين والمتعافين
وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت لخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
"الحياة من رحم الموت".. عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا (صور)
"الحياة من رحم الموت".. عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا (صور)
"الحياة من رحم الموت".. عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا (صور)
"الحياة من رحم الموت".. عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا (صور)
"الحياة من رحم الموت".. عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا (صور)
"الحياة من رحم الموت".. عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا (صور)

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