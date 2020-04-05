"الحياة من رحم الموت".. عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا (صور)

أجرى الأستاذ الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض النساء والتوليد، عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الغردقة العام قسم الفندقي، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.





وقال "النجار"، في تصريحات إلى الفجر: "أنا قمت بواجبي المهني دون تردد، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة المختصة من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، واتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية في مثل هذه الأمور، من حماية ووقاية لعدم انتشار الفيروس وتطبيق معايير مكافحة العدوى، وتعليمات التعقيم وحماية الطفل والطاقم".





وأضاف استشاري أمراض النساء والتوليد: بفضل الله تعالى الحالة مستقرة تمامًا، والجنين في حالة مستقرة أيضا"، مشيرًا إلى أنه عندما طلب منه هذا الأمر لم يتردد لحظة في اتخاذ القرار، معقبا: "أنا قمت بواجبي المهني والإنساني"، داعيا الله عزّ وجل أن يحفظ مصر وشعبها العظيم ويكشف الغمة عن مصرنا الحبيبة.



