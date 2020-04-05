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موهبة كندية تثير الصراع بين بايرن ميونخ وبرشلونة

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:59 ص
برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع موهبة كندية جديدة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألق الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز.

ووفقاً لشبكة "سبورت 1" الألمانية، فإن النادي البافاري يستهدف ضم المهاجم الكندي حوناثان ديفيد، لاعب نادي جينت البلجيكي.

وتألق ديفيد بقميص جينت خلال الموسم الحالي، بتسجيله 23 هدفاً وصناعة 10 أهداف أخرى، خلال 40 مباراة بجميع البطولات.

كما تمكن ديفيد من تسجيل 11 هدفاً خلال 12 مباراة دولية مع المنتخب الكندي.

وتصدر ديفيد ترتيب هدافي الدوري البلحيكي برصيد 18 هدفاً، قبل إلغاء الدوري البلجيكي بسبب كارثة كورونا، واتجاه الإتحاد البلجيكي لمنح اللقب للمتصدر كلوب بروج.

وليس بايرن ميونخ هو المهتم الوحيد بخدمات اللاعب، إذ يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد معه، وفقاً لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، علاوة على أندية أرسنال وإيفرتون وبورتو.

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