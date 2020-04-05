موهبة كندية تثير الصراع بين بايرن ميونخ وبرشلونة

يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع موهبة كندية جديدة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألق الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز.



ووفقاً لشبكة "سبورت 1" الألمانية، فإن النادي البافاري يستهدف ضم المهاجم الكندي حوناثان ديفيد، لاعب نادي جينت البلجيكي.



وتألق ديفيد بقميص جينت خلال الموسم الحالي، بتسجيله 23 هدفاً وصناعة 10 أهداف أخرى، خلال 40 مباراة بجميع البطولات.



كما تمكن ديفيد من تسجيل 11 هدفاً خلال 12 مباراة دولية مع المنتخب الكندي.



وتصدر ديفيد ترتيب هدافي الدوري البلحيكي برصيد 18 هدفاً، قبل إلغاء الدوري البلجيكي بسبب كارثة كورونا، واتجاه الإتحاد البلجيكي لمنح اللقب للمتصدر كلوب بروج.

